Showdown unter Flutlicht

Lette/Darfeld

Gerne schaut er nicht auf das Hinspiel zurück. „Da waren wir quasi noch in unserer Findungsphase. Die naiven Fehler, die wir gemacht haben, wurden eiskalt ausgenutzt“, erinnert sich Tim Püttmann genau. So kam seine Letteraner Mannschaft im vergangenen Oktober zu Gast bei Turo Darfeld ordentlich unter die Räder – schlussendlich gab es eine 1:8-Packung. „Es ist also ein Stück weit Wiedergutmachung angesagt“, fordert der Vorwärts-Trainer vor dem heutigen Rückspiel, das um 20 Uhr Uhr auf dem Letteraner Kunstrasen ausgetragen wird.

Von Leon Eggemann