Spannung pur in der Schlussphase

(uh). Den Dreier hat der Bezirksligist DJK Coesfeld in Flaesheim leider verpasst. „Das war das gleiche Problem wie in den vergangenen Wochen“, kritisierte Claus Heinze, der mit Karsten Erwig das Trainerduo bildet, die krasse Abschlussschwäche, „wir schießen zu wenig Tore, und hinten kriegen wir immer einen rein.“ Deshalb war es wieder nichts mit dem erhofften Auswärtssieg. Stattdessen gab es „nur“ ein 1:1-Unentschieden.

Neben dem unbefriedigenden Ausgang dieser Partie teilte Heinze noch eine Hiobsbotschaft mit: „Lucca Rensing ist nach knapp einer Stunde unglücklich auf die Schulter gefallen.“ Mit dem Krankenwagen wurde er abgeholt. „Das trübt natürlich die Stimmung“, sagte Heinze; „auf diesem Wege gute Genesungswünsche!“

Die beiden Treffer fielen kurz vor knapp. Lucas Mann (85. Minute) war per Fernschuss zum 1:0 für Flaesheim erfolgreich. Marius Borgert, erst in der 72. Minute eingewechselt, wurde wenig später im gegnerischen Strafraum gelegt. Den Elfer versenkte Borgert (88.) mühelos im Concordia-Gehäuse. In der Endphase hatten die DJK-ler noch eine weitere Chance, als sie bei einem Konter in numerischer Überlegenheit (3:1) aufs Flaesheimer Tor zuliefen, doch der Referee pfiff dummerweise wegen angeblichen Foulspiels ab.

Das 1:1-Endergebnis stellte ihn überhaupt nicht zufrieden. „Wir hätten gewinnen müssen“, dachte Claus Heinze an die dicken Möglichkeiten in Durchgang eins und zwei, „aber wir haben die Hochkaräter nicht genutzt.“

Schade, denn bei einem Auswärtssieg hätten die Kreisstädter in der Tabelle ein, zwei Plätze klettern können. Das ist ihnen nicht gelungen. 7 SuS Concordia Flaesheim - DJK Coesfeld 1:1; Tore: 1:0 Lucas Mann (85.), 1:1 Marius Borgert (88.)