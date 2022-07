Später Treffer zieht der SG 06 den Zahn

Dieser Treffer fiel genau zur richtigen Zeit. Während die SG 06 im Coesfelder Derby vehement auf den Ausgleich pochte, reichte der DJK ein Konter, um den Sack endgültig zuzumachen. Eine Viertelstunde vor Schluss wird Wilm Schulze Baek auf die Reise geschickt, der Jungspund mit der Nummer 22 nimmt Tempo auf, zieht in den Sechszehner und legt clever auf Maxi Funkner zurück. Der zögert nicht lange und schiebt eiskalt ins lange Eck (75.). 2:0 für die Blau-Weißen – gleichzeitig das letzte Tor in einem umkämpften Coesfelder Derby, in dem letztendlich die DJK die Weichen auf den COE-Cup-Finaleinzug stellte.

„Das Ding hätte gerne ein paar Minuten eher fallen können. Das hätte uns jedenfalls ein paar Nerven gespart“, atmete Trainer Claus Heinze, der mit Karsten Erwig für die DJK verantwortlich ist, nach dem Abpfiff tief durch. Immerhin hatte der Druck auf die DJK-Hintermannschaft in den Minuten vor dem 2:0 immer größere Ausmaße angenommen. „Es sah alles nach einem 1:1 aus, dann kam dieser Knockout“, trauerte Zoui Allali auf der Gegenseite dem oftmals nur knapp verpassten Ausgleich hinterher. Tatsächlich zog dieser zweite Gegentreffer dem offensiven Tatendrang der Gastgeber endgültig den Zahn. Bis zum Abpfiff von Schiedsrichter Holger Derbort erstickten im Anschluss sämtliche SG-Angriffswellen im Keim. „Es hat uns leider dieses letzte Quäntchen Glück im Abschluss gefehlt“, stellte Allali fest.

Wie man es besser macht, zeigte der Gegner gleich in der Anfangsphase. Einen langen Ball in den Strafraum machte Philip Luca Schink gekonnt fest, mit dem Rücken zum Tor steckte er auf seinen Sturmpartner Maik Quent durch, der frei vor dem Kasten den herausstürmenden Marius Meßing überwand und zur frühen Führung traf (7.). Der perfekte Start für die DJK – die im Anschluss auch die Partie an sich riss. Gefährliche Abschlüsse waren in der Folge allerdings auf beiden Seiten eher Mangelware.

Das änderte sich im zweiten Durchgang. Vor allem, da die SG mit ordentlich Dampf auf dem Kessel aus der Kabine kam. Allen voran Kapitän Lucas Jacobs fehlte mehrfach das Glück im Abschluss. Seine beste Gelegenheit vereitelte Torhüter Nils Berding, als der Coesfelder Torjäger frei vor seinem Kasten auftauchte. Nur wenige Minuten später folgte diese 75. Minute, die letztlich das Derby entscheiden sollte. „Das geht in Ordnung. DJK trägt in diesem Jahr das Finale auf ihrem Platz aus. Da ist es nur fair, dass sie es jetzt auch bestreiten dürfen“, bewies Zoui Allali nach dem Abpfiff Sportsgeist und gratulierte dem Ortsrivalen zum Einzug in das Endspiel. 7 SG Coesfeld 06 – DJK Coesfeld 0:2; Tore: 0:1 Maik Quent (7.), 0:2 Maxi Funkner (75.)