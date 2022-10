Speerwerfer auf nassen Abwegen

Das Turmspringen war – sagen wir mal – ausbaufähig. „Wieso? Das war doch synchron“, denkt er an seinen schon fast legendären Auftritt mit Jens „Knossi“ Knossalla zurück. „Problem war nur, dass er auf dem Bauch gelandet ist und ich auf dem Rücken.“ Ob es bei den Wasserspielen besser läuft? Abwarten. „Auf jeden Fall wird es lustig“, zeigt sich der ehemalige Parasportler überzeugt, der sich gegen Dschungelkönig Filip Pavlovic, Model und Reality-Star Benjamin Melzer, Sänger Marc Terenzi, Princess Charming Hanna Sökeland, Moderatorin Lola Weippert, Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova sowie Schauspielerin und Model Larissa Marolt in unterhaltsamen Challenges beweisen muss. Wer schlägt sich am besten beim Musikquiz? Wer stürzt sich bei einem halsbrecherischen Rennen todesmutig in die Strudel und Steilfahrten der Trommelrutsche? Dabei gilt es, Punkte für den Einzug ins Finale zu sammeln.

Für „Matze“ Mester ist die Spielshow in der Wasserwelt „Rulantica“ des Europa-Park in Rust die nächste Etappe in einem Jahr, das er vorsichtig als „sehr ereignisreich“ beschreibt. „Let’s Dance hat eine Menge losgetreten“, weiß der Coesfelder um die große Aufmerksamkeit, die er als erster kleinwüchsiger Teilnehmer dank toller Auftritte an der Seite von Renata Lusin geerntet hat. Finaleinzug und Platz drei waren der Lohn – und ein weiterer Türöffner in verschiedene Formate wie Turmspringen und Wasserspiele. In der neuen Staffel „Hot oder Schrott“ auf VOX ist er mit seiner Schwester Melanie als Produkttester zu sehen. Für das Sportradio Deutschland in Leipzig ist er als Moderator tätig, hält Vorträge, Lesungen mit seinem Buch „Klein anfangen, groß rauskommen“. Zudem tritt Mester als Botschafter für die Special Olympics auf, die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung. „Auch im nächsten Jahr wird es viele Projekte mit mir geben“, freut er sich. Immer mit dem Ziel, das ihm so sehr am Herzen liegt: „Ich möchte Menschen inspirieren.“

Genau das kann er in den nächsten Wochen wieder in seiner Rolle als „Let‘s Dance“-Kandidat anpacken. Denn mit dem Auftritt in Riesa am Montag (31. 10.) startet die Tour quer durch Deutschland, an der Mester ebenso wie René Casselly, Janin Ullmann, Mike Singer, Sarah Mangione, Timur Ülker und Bastian Bielendorfer sowie den bekannten Profitänzern beteiligt sein wird. „Ich bin bei allen 22 Terminen dabei“, freut er sich auf das Mammutprogramm bis zum 27. November, das ihn auch in die ganz großen Hallen wie die Mercedes Benz-Arena in Berlin oder die Lanxess-Arena in Köln führen wird. „Das wird noch einmal eine ganz andere Nummer“, ahnt er. Die Live-Shows in der normalen Staffel verfolgten zwar oft über vier Millionen Menschen vor dem Fernseher, „aber die Kameras im Studio kann man gut ausblenden.“ Rund 1000 Zuschauer waren dann live dabei – jetzt werden es bei den Shows 10 000 und mehr sein. Nichts, was den mittlerweile erfahrenen Medienprofi kalt lässt: „Wenn ich da vor dem Auftritt stehe, denke ich jedes Mal: Ich will nach Hause!“

Aber die Aufregung wird sich auch diesmal legen, wenn er neben einigen Einlagen mit den Profis seine zwei Tänze mit Renata Lusin präsentiert. Ab Sonntag starten die Vorbereitungen – und „Matze“ Mester weiß genau, wie hart es wieder für ihn wird. „Nach Let’s Dance habe ich die Tanzschuhe in die Ecke gefeuert und nicht wieder angezogen“, lächelt er. „Tanzen, das ist für mich immer noch über Grenzen gehen.“ So wie der Speerwerfer eigentlich nicht viel mit Wasser an der Kappe hat, aber heiß auf jede Herausforderung ist. 7 RTL-Wasserspiele, Samstag (22. 10.), ab 20.15 Uhr.