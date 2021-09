Starke Abwehrarbeit ist der Schlüssel zum Triumph

Der Schlüssel zum Sieg war eben diese Abwehrarbeit, stellte der Trainer fest, der vor der Partie durchaus eine gewisse Nervosität in seiner Mannschaft ausgemacht hatte. „So richtig wussten wir ja nicht, wo wir stehen.“ Nach einem ausgeglichenen Beginn und dem 5:5-Zwischenstand zeigte die junge DJK-Mannschaft aber, was in ihr steckt: Angetrieben von einer überragenden Magda Hemker, die immer wieder Dampf machte und auch die Bälle geschickt verteilte, zogen die Coesfelderinnen auf 9:5 weg und warfen bis zur Pause sogar eine 22:12-Führung heraus. „Vorne machen wir unsere Tore eigentlich immer“, sagte der Trainer. Wenn dann die Deckung einem offensiv eingestellten Gegner so den Zahn zieht, ist alles prima.

Ein bisschen ließ die Konzentration im zweiten Durchgang nach, was aber angesichts des Spielstandes völlig normal sei, zeigte der Trainer Verständnis. Gelassen durfte er auch sein, denn die Gäste waren zu keiner Zeit in der Lage, den Rückstand auf weniger als neun Treffer zu verkürzen. Über 27:18 (42.) und 33:19 (47.) fuhren die DJK-Damen mit dem überzeugenden 42:29 den ersten Saisonsieg ein. Was den Trainer besonders freute: Alle Spielerinnen trugen sich in die Torschützenliste ein, darunter auch die A-Jugendliche Laura Engelmann. Ein Extra-Lob verdiente sich zudem Maike Dieker: „Sie hat das auf der ungewohnten Außenposition wirklich sehr gut gemacht.“ 7 DJK Coesfeld – SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 42:29; Maike Kreikenberg und Jule Bömer (im Tor), Magda Hemker (14/7), Britta Reckers (6), Maike Dieker (6), Diana Korthals (5), Anke Wilmer (3), Johanna Cordes (3/2), Carina Kreikenberg (1), Laura Engelmann (1), Christin Thiery (1), Laura Albersmann (1), Lea Preckel (1).