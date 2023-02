(leg). Eigentlich dürfte er an die Hinspiel-Begegnung gute Erinnerungen haben. „Allerdings nur vom Hören-Sagen. Ich war zu diesem Zeitpunkt im Urlaub“, blickt Marcel Deelen zurück. Den 2:1-Erfolg der SG Coesfeld 06 gegen den ASC Schöppingen verpasste er damals noch in seiner Rolle als spielender Co-Trainer. Inzwischen zum Chefcoach aufgestiegen, soll das Ergebnis beim erneuten Aufeinandertreffen allerdings bestenfalls das Gleiche sein.

Wobei Deelen in der Auswärtsaufgabe beim ASC alles andere als ein Zuckerschlecken sieht. „Die werden nach ihrer 1:5-Niederlage in Merfeld ordentlich Wut im Bauch haben“, prognostiziert er. „Wir können also davon ausgehen, dass sie sich von Beginn an voll reinwerfen.“

Gleiche Vorgaben gibt es bei der SG. Vergangene Woche hatte es bei der 1:2-Pleite gegen Vorwärts Epe eine gewisse Zeit gebraucht, um sich die Winterpause aus den Knochen zu schütteln. „In der zweiten Hälfte waren wir dann deutlich griffiger“, bilanziert Deelen. Daran gilt es anzuknüpfen. Wobei sie sich dieses Mal kaltschnäuziger im Abschluss präsentieren wollen. „Wir bekommen immer unsere Gelegenheiten. In der Hinrunde gab es keine Partie, in der wir keine klaren Dinger hatten“, weiß der Trainer. Werden die Hochkaräter genutzt, soll auch der erste Punktgewinn des neuen Jahres gelingen.

Wobei sich auch die Defensive auf mächtig Betrieb einstellen dürfte. Mit 42 Treffern stellt der ASC immerhin den zweitbesten Angriff der Liga. Im Hinspiel war die Schöppinger Offensive aber oftmals nur zweiter Sieger gegen die SG-Abwehrreihe. Das soll sich aus Sicht der Coesfelder am Sonntag gerne wiederholen. Zumal die Punkte gegen den punktgleichen Ligakonkurrenten Gold wert wären. „Wir wollen einen Stotterstart vermeiden und nicht unnötig an die unteren Tabellenränge heranrutschen“, betont Deelen. Dieser darf sich für die Mission Auswärtssieg auf die Rückkehr von Stefan Thier freuen. 7 Anstoß: Sonntag, 15 Uhr, Vechte-Stadion, Rasen