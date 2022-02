Sturm stoppt vor der blauen Wand

Das Wasser kam unaufhörlich von oben, machte die völlig durchnässten Trikots schwerer und schwerer und die Bewegungen immer träger. Vor allem die der Gäste aus Stadtlohn, die gewiss mit diesem Unentschieden nicht zufrieden sein durften – aber der erwartete Sturmlauf des SuS im Vorfeld des Sturmtiefs Antonia blieb aus. Kein Durchkommen gegen die blaue Wand, die kompakt stand und diesen einen Zähler letztlich souverän verteidigte. „Vielleicht hätten wir am Ende selbst noch etwas mehr Risiko gehen können“, spielte Karsten Erwig auf den möglichen Lucky Punch an, aber beschweren wollte er sich sicher nicht: Dieses 1:1 gegen den Titelanwärter wollte die DJK Coesfeld haben, und sie bekam es dank Kampf und Einsatz.

Als Schiri Sebastian Strube die Partie nach zwei Minuten Nachspielzeit beendete, ballte Claus Heinze beide Fäuste und setzte zu einem Luftsprung an. Ziel erreicht! „Wir wollten hier etwas mitnehmen, und das haben wir geschafft“, zeigte sich auch sein Trainerkollege Karsten Erwig bestens zufrieden. Sie hatten dem Druck, den die Stadtlohner vor allem in der ersten Halbzeit entfacht hatten, Stand gehalten, waren sogar nach einem Rückstand zurückgekommen – in einem Spiel, in dem es zunächst so aussah, als ob die Eintrachtler kaum Zeit zum Luftholen bekommen würden. Denn der SuS, nach der 0:1-Niederlage vor einer Woche im Spitzenspiel gegen den FC Epe unter Zugzwang, trat mit einer Dominanz auf, die selbst die großen Bayern hätte blass werden lassen. „Wir wollten eigentlich ruhiger über die Außenpositionen aufbauen, aber die Stadtlohner haben uns einfach nicht spielen lassen“, stellte Heinze fest. „Die haben extrem Druck gemacht, aber wir haben uns super gewehrt.“

Denn bei aller Überlegenheit der Gäste, die vor der Pause mit einem gefühlten Ballbesitz von 90 Prozent agierten – klare Chancen blieben Mangelware. Wirklich gefährlich wurde es erstmals in der 21. Minute, als eine Flanke von Lars Sparwel durch den DJK-Strafraum segelte und Bastian Domeier den Schuss von Maximilian Rhein gerade noch zur Ecke abfälschte. Drei Minuten später war aber die Führung für den SuS fällig: Die Flanke von Daniel Diekenbrock erreichte genau den Kopf von Justus Jaegers, der unhaltbar für Nils Berding zum 0:1 traf.

Und die DJK? Die zeigte sich enorm effizient, denn die erste zwingende Aktion führte prompt zum Ausgleich: Nach einem Einwurf schlug Hannes Ueding den Ball an den zweiten Pfosten, wo Bastian Domeier die Kugel zum 1:1 versenkte (40.).

Dabei blieb es, denn der erwartete Sturmlauf des SuS verpuffte im Dauerregen. „Wir haben die Wege immer besser zugestellt“, erklärte Claus Heinze – was zur Folge hatte, dass die Zuschauer in der zweiten Halbzeit eine Partie praktisch ohne Torchancen geboten bekamen. Nicht immer schön anzusehen, aber eben erfolgreich, stellte Karsten Erwig fest, und das tropfnass, aber lächelnd: „Dieses Spiel hat Spaß gemacht!“ 7 DJK Coesfeld – SuS Stadtlohn 1:1; Tore: 0:1 Justus Jaegers (24.), 1:1 Bastian Domeier (40.).