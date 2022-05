„Super Mario“ feiert zwei schöne Siege

(uh). Das ist Maßarbeit! Nach einem Null-Fehler-Ritt in der schnellsten Zeit gewinnt Mario Maintz vom RV Laer die Springprüfung Kl. S*, die hochwertigste Prüfung am zweiten Turniertag, vor Laurenz Buhl (ZRFV Albachten) und Greta Reinacher (RV Osterwick. Mit dem Hannoveraner „Oak Grove’s Clown“, einem feurigen Hengst, bleibt er als einziger unter 60 Sekunden. Sein genaues Resultat: 58,91. Buhl benötigt auf „Prianti van het Middenhof“ 60,08 und Reinacher auf „Le Louvre“ 60,12 Sekunden.

„Super Mario“, wie sie ihn rufen, ist auf dem elterlichen Hof in der Nähe von Dortmund aufgewachsen. Mittlerweile hat er seinen eigenen Turnier- und Ausbildungsstall namens „Sporthorses“ in Altenberge, der auf drei Säulen basiert: das erste ist die Vermittlung und der Verkauf von Turnierpferden, das zweite ist die Ausbildung und der Beritt von Pferden, und das dritte ist das Coaching von jungen Reitern und Reiterinnen.

In Flamschen ist der Reitprofi, der „seit Kindesbeinen im Sattel sitzt“, wie er selbst sagt, und sein Hobby längst zum Beruf gemacht hat, immer wieder gern. „Hier sind die Bedingungen absolut spitze“, lobt er den Ausrichter ZRuFV Coesfeld-Lette, „Arbeitsplatz und Turnierplatz befinden sich in einem Top-Zustand.“ Mit fünf Pferden ist der 33-jährige Münsterländer angereist und mit zwei Siegen wieder abgereist. Zunächst führt er den Westfalen „Chili con Cornet“ am ersten Tag in einem M*-Springen sicher durch den Parcours. Mit der Wertnote 8,50 liegt er klar vor Ulrike Bruns RFV Nienberge) auf „Lamia Red Wine“ (8,20) und Larissa Dücker (RV Rhede-Krommert) auf „Casper“ (8,10). Und tags darauf folgt ein weiteres Erfolgserlebnis mit „Oak Grove’s Clown“ im S*-Springen.

Der Triumph mit „Chili con Cornet“ gelingt ihm in einem der wichtigsten Wettbewerbe bei den Coesfelder Reitertagen: der Qualifikation zum Bundeschampionat für 5-jährige deutsche Springpferde.

Für Mario Maintz hat sich der zweitägige Trip ins Pferdesportzentrum fürwahr gelohnt. „Coesfeld ist immer eine Reise wert“, bemerkt er mit einem kecken Grinsen im Gesicht, „2023 komme ich wieder.“ Anschließend verabschiedet er sich. Tags darauf muss Maintz nach Nienberge-Schonebeck. Da ist auch ein Reitturnier.