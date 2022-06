SV Gescher muss nach Lette

Für die erste Runde auf Kreisebene, die am 31. Juli ausgetragen werden soll, fischte Julia Wagner gestern Abend im Rahmen der Arbeitstagung mit den Vereinen des Fußballkreises einige interessante Begegnungen aus dem Topf – zum Beispiel die Partie von Vorwärts Lette gegen den SV Gescher, was dem neuen Vorwärts-Kay Kloster gleich in seinem ersten Pflichtspiel ein Wiedersehen mit seinem Heimatverein beschert. Unterschiedlich kompliziert wird es für die weiteren heimischen Bezirksligisten: Während die DJK Coesfeld bei FC Turo d’Izlo-Aramäer Gronau und Aufsteiger Westfalia Osterwick bei Germania Asbeck mit C-Ligisten jeweils lösbare Aufgaben vor der Brust haben sollten, wird es für die SG Coesfeld 06 beim A-Ligisten FC Vreden schon schwieriger. Ein Freilos hat der VfL Billerbeck bekommen, der erst in Runde zwei am 7. August einsteigt, sich dann aber möglicherweise auf ein Duell gegen den Westfalenligisten und Titelverteidiger GW Nottuln freuen darf.

Wie in den Vorjahren sollen die ersten beiden Runden unmittelbar vor dem Saisonstart ausgetragen werden, also am 31. Juli und 7. August. „Vorverlegungen sind natürlich möglich“, erklärte Pokalspielleiter Willy Westphal gestern Abend, der allerdings von einer anderen Idee wohl wieder Abstand nehmen wird: „Wir sollten es dabei belassen, dass Pokalspiele nicht nach hinten geschoben werden dürfen.“ Wenn solche verlegten Spiele noch ausfallen, werde der Terminkalender einfach zu eng. „Da hängen dann auch die nächsten Gegner mit dran, das macht die Planung zu schwierig.“

Beibehalten werden soll die Regelung, dass die Partien ohne Verlängerung direkt ins Elfmeterschießen gehen, sollte es nach 90 Minuten noch keinen Sieger geben. „Das gilt bis zum Halbfinale“, teilte Westphal mit. Das Endspiel, das wieder an Christi Himmelfahrt ausgetragen wird, gibt es wieder „mit allem“.