Tanz und Doktorarbeit unter einem Hut

Immer Spaß in den Backen: Als Tanz-Abteilungsleiterin bei der SG Coesfeld 06 und als Sportdozentin in Münster, die aktuell ihren Doktor macht, kann Sarah Riedel beide Tätigkeiten gut miteinander kombinieren.

Dem ist aber nicht so. Riedel ist seit 2014 Sportdozentin an der Universität in Münster. In Köln hat sie Sport studiert. Und aktuell macht sie auch ihren Doktor. „Der Job ist natürlich sehr ähnlich zum Tanzen und lässt sich in gewisser Weise ja auch kombinieren. Sonst hätte ich mich auch nicht dazu entschieden, den Doktor noch zu machen. Dafür hätte ich sonst keine Motivation“, erzählt sie. Bei ihrer Doktorarbeit geht es um das Projekt „community dance project“. „Dabei untersuche ich unter anderem die Motivation von Breitensportlern, denn für diese Tänzer gibt es ja keinen reellen Lohn“, erklärt sie. Dazu beleuchtet sie in ihrer Arbeit auch wie sich die Tänzer weiterentwickeln.

Zurück zum Tanzen und ihrer Tätigkeit als Trainerin: Mit 15 Jahren hat ihre Reise begonnen. „Meine ältere Schwester und meine Mutter waren beide Trainerinnen“, erzählt Riedel. Ihre Schwester und die Münsteranerin haben beide geturnt und getanzt. „Meine Schwester brauchte dann für ihre Gruppe noch eine Choreografie und da habe ich dann mitgeholfen. Wir haben die Gruppe schlussendlich zusammen geleitet und aus ihr sind dann die Black Jewels entstanden.“

Bis vor kurzer Zeit hat Riedel noch drei weitere Gruppen trainiert. Das wurde dann doch etwas viel. Auch mit zwei Leistungsgruppen ist ihr Alltag schon mächtig gefüllt. Zwei bis dreimal die Woche steht das Training an. Unter der Woche schluckt dieses knapp eineinhalb Stunden, am Wochenende kann aber auch mal mehr draufgehen. Drei bis fünf Stunden. Ein typischer Arbeitstag mit Training sieht bei Riedel so aus: Von 9 bis 16 Uhr ist sie an der Universität tätig. Dann geht es schnell nach Hause und ihr Hund wird versorgt. „Und dann fahre ich auch schon, alleine oder in einer Fahrgemeinschaft, zum Training nach Coesfeld“, berichtet sie. „Es kann auch sein, dass ich erst gegen 22 Uhr wieder zurück bin. Aber ich gehe gut gelaunt ins Bett.“

Zusätzlich zu der Trainingszeit in der Woche gesellen sich die Wettkämpfe und damit natürlich die Choreografien. Je nachdem, wie es um die Kreativität gestellt ist, kann das unterschiedlich lange dauern. „Aber ein bis zwei Stunden pro Woche kommen für die Choreos und für Dinge wie Musikschneiden oben drauf“, meint die Trainerin. „Das ist schon viel Zeit.“ Sind die Gedanken denn dann sogar bei der Arbeit ab und zu schon beim Training oder den neuen Choreografien? „Ja voll“, gibt Riedel zu und lacht. Sonst hätte sie vermutlich noch weniger freie Zeit. „Ich denke, das liegt auch daran, dass mein Beruf und das Tanzen so nah beieinander sind.“