Treffer ins Herz ausdrücklich erwünscht

Den berühmt berüchtigten Alexandra Palace in London, vielen besser bekannt als „Ally Pally“, haben deutsche Darts-Fans im Sturm erobert. Getragen von einer Euphorie-Welle, die Gabriel „Gaga“ Clemens spätestens nach seinem sensationellen WM-Viertelfinal-Erfolg über den Weltranglisten-Ersten Gerwyn Price ausgelöst hat. Der polarisierende Waliser sah sich angesichts der Fangesänge sogar gezwungen, gegen „Gaga“ Kopfhörer aufzusetzen. Genützt hat es ihm nicht. Auch im gestrigen Halbfinalspiel des 39-jährigen „German Giant“ gegen Michael Smith waren zahlreiche Schaulustige aus der Bundesrepublik lautstark im Darts-Herzen der britischen Hauptstadt unterwegs. „Mal schauen, ob wir unser Vereinsheim demnächst auch so stimmungsvoll gefüllt bekommen“, schmunzelt Thorsten Schubert. Die Hoffnung des Darts-Abteilungsleiters der SG Coesfeld 06 ist nicht unbegründet.

Das Darts-Fieber ist auch in Coesfeld und Umgebung längst entfacht – und soll nun weiter angeheizt werden. „Bereits in den vergangenen Jahren haben wir eine stetig steigende Popularität wahrgenommen“, blickt Schubert zurück. Vor allem die Weltmeisterschaft, die jährlich von Dezember bis Anfang Januar stattfindet, hat massiven Einfluss auf das örtliche Interesse am Darts-Sport. „Bei der WM wird eingeschaltet. Und viele wollen im Anschluss selbst zu den Pfeilen greifen“, erzählt er.

Beste Beispiele für den Hype sind SW Holtwick und DJK Coesfeld. Beide Vereine haben mittlerweile ebenfalls eine eigene Darts-Abteilung in ihren Reihen. Während der offizielle Startschuss bei der DJK im März 2022 erfolgte, werfen die Holtwicker bereits seit November 2021 auf die Boards. „Zu Beginn waren wir acht Mitglieder. Inzwischen können wir schon sechs Nachwuchsspieler und 17 Erwachsene vorweisen“, berichtet Sascha Eynck von den Anfängen bei Schwarz-Weiß. Bei der DJK entstand der erste Darts-Funke mitten in der Pandemie. „Damals haben wir mit einer Handvoll an Spielern eine Darts-Wand im Sportheim in Goxel aufgebaut“, verrät Freddy Fy von den DJK-Dartern. Daraus hat sich inzwischen eine waschechte Gemeinschaft, die mit ihren knapp 20 Mitgliedern nun in der DJK-Sportwelt beheimatet ist, gemausert.

Und als wäre das nicht schon eine zufriedenstellende Entwicklung, mischt „Gaga“ Clemens nun den „Ally Pally“ auf. Damit rückt er den Darts-Sport endgültig in den deutschen Fokus. „Seine tollen Leistungen können für uns zu einem echten Glücksgriff werden“, prognostiziert Schubert. Er stelle bereits seit geraumer Zeit fest, dass viele potenzielle Darts-Spieler zwar fleißig in den eigenen vier Wänden werfen, den letzten Schritt in den Vereinssport aber nicht gehen. „Vielleicht ist ,Gaga’ hier eine Art Initialzündung“, hofft der SG-Abteilungsleiter auf einen Boom, der auch nach Ende der WM anhält.

Und das soll sich längst nicht nur auf jüngere Altersklassen beschränken. „Darts kann wirklich jeder spielen. Der Sport bringt Generationen zusammen“, betont Fy. Das hat nicht zuletzt das SG-Weihnachtsturnier, bei dem SW und DJK zu Gast waren, eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ohnehin streben die drei Vereine an, sich auch in Zukunft weiter miteinander zu vernetzen. „Wir von SW wollen nicht nur selbst in den Ligabetrieb hineinschnuppern, sondern auch vereinsübergreifend Projekte auf den Weg bringen“, kündigt Eynck an. Konkrete Ideen haben die Verantwortlichen bereits im Kopf: „Eine eigene Turnierserie in einem kleinen Maßstab, an der auch Hobbyspieler außerhalb der Vereine teilnehmen können, wäre ein Ansatz“, gewährt Schubert bereits einen kleinen Einblick.

Ob DJK, SW oder SG: Alle drei Vereine eint ein gemeinsamer Wunsch. Sie wollen den Darts-Sport vor Ort ins Scheinwerferlicht rücken – und so auf ein völlig neues Niveau hieven. „Bestenfalls schaffen wir es, hier einen Darts-Hotspot aufzubauen“, bringt es Fy auf den Punkt.

Von einer nachhaltigen Begeisterung für den Sport träumt auch Gabriel Clemens selbst. „Es ist fantastisch für Darts in Deutschland – das hoffe ich“, sagte der Sensations-Halbfinalist im Anschluss an seinen 5:1-Erfolg über Price. Der „German Giant“ hätte maßgeblichen Anteil, wenn der Wurfsport mit seinen Pfeilen das deutsche Herz endgültig trifft und erobert.