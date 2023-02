Trotz Lazarett den Favoriten ärgern

Sie gehen personell auf dem Zahnfleisch. „Im Vergleich mit vergangener Woche haben sich unsere Verletzungssorgen eher bestätigt als verbessert“, erzählt Udo Jeschke. So wird auch bei der heutigen Aufgabe der SG-Volleyballer zu Gast beim TVA Hürth die Hälfte des Stammpersonals wohl aussetzen müssen. Thomas Wittkowski wird sicher ausfallen, Philipp Heuermann will der SG-Trainer möglichst schonen. Zusätzlich plagt sich Youngster Ole Koch mit anhaltenden Schulterproblemen herum. „Ein Lichtblick könnte Virgil sein, der wieder in den aktiven Kader rutscht“, hofft Jeschke auf einen zumindest halbwegs fitten Yannick van Dijk.

Dass die Coesfelder nun ausgerechnet beim Aufstiegskandidaten aus Hürth antreten müssen, macht die ohnehin angespannte Gesamtsituation nicht einfacher. „Die werden definitiv heiß sein. Da müssen wir aufpassen“, warnt Jeschke. Zugleich dürfe sich der Gegenüber keinen Patzer im Kampf um den Aufstieg in die dritte Liga erlauben. „Hürth darf nichts anbrennen lassen. Vielleicht können wir diese Drucksituation ausnutzen.“ Das Rezept, wie das gelingen soll, hat Jeschke bereits parat: „Mit unseren Aufschlägen all in gehen, mutig aufspielen und den Gegner ständig unter Anspannung halten.“

Natürlich einfacher gesagt als getan. Zumal die Coesfelder Truppe, wie sie heute antreten wird, alles andere als eingespielt ist. „Dafür haben einige Jungs jetzt die Chance, Spielminuten und Erfahrungen zu sammeln“, betont Jeschke. „Wir werden jedenfalls nicht nach Hürth fahren, um kurz die Punkte abzugeben.“

Vielmehr soll das Beste aus der derzeitigen Situation gemacht werden. Nach unten schauen müssen sie immerhin nicht mehr. „Stattdessen wollen wir im Saisonendspurt nochmal Gas geben, damit die Jungs Schwung für die nächste Saison aufbauen“, blickt Jeschke, der dann selbst nicht mehr an der Seitenlinie stehen wird, voraus. Er will sich schließlich angemessen verabschieden.

Mut macht der Auftritt vergangene Woche beim TuS Iserlohn. Zwar ging die Partie mit 1:3 verloren, trotzdem zeigten die SG'ler trotz etwaiger Wiederstände einen engagierten Auftritt. Daran wollen sie in Hürth anknüpfen. „Wir setzen jetzt den Fokus darauf, den Spielverderber zu spielen. Wir wollen andere Teams ärgern und können so vielleicht für die eine oder andere Überraschung sorgen“, bringt es Jeschke auf den Punkt. Wer weiß: Vielleicht heizen die Coesfelder mit einem Coup heute den Aufstiegskampf noch einmal so richtig an. 7 Anpfiff: Heute, 19 Uhr, Friedrich-Ebert-Realschule in Hürth