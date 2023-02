Unachtsamkeit nach dem 1:1-Ausgleich

Der erste Durchgang war ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. SG-Stürmer Jonas Warmes verpasste eine scharfe Flanke von Lucas Jacobs um Haaresbreite. Auch in einer 1:1-Situation war ihm das Glück nicht hold, denn an ASC-Keeper Eric Artmann blieb Warmes hängen.

Nach der Pause inszenierten die Schöppinger einen schnell vorgetragenen Angriff. Marius Meßing parierte zunächst, war allerdings gegen den Nachschuss von Noah Kuchinke in der 50. Minute machtlos. Marc Lowak leitete in der 69. Minute den Ausgleich ein. Mit einem feinen Steckpass brachte er Jonas Warmes in beste Position, der den Torhüter mit Auge und feiner Technik zum 1:1 überlupfte.

Aber in der 71. Minute folgte der nächste Nackenschlag. Schiri Daniel Azedin gab kurz vorm SG-Strafraum einen Freistoß, der laut Lucas Jacobs keiner war. Justus Hillmann fasste sich ein Herz und knallte den Ball derart platziert ins Netz, dass Marius Meßing chancenlos war. 7 ASC Schöppingen - SG Coesfeld 06 2:1; Tore: 1:0 Noah Kuchinke (50.), 1:1 Jonas Warmes (69.), 2:1 Justus Hillmann (71.).