Verrückte Reise nimmt kein Ende

Dabei hätte er eine Pause längst verdient. Nach seiner fulminanten Teilnahme in der RTL-Show „Let’s Dance“, die ihn bis auf Platz drei brachte, war „Matze“ Mester nun gemeinsam mit Tanzpartnerin Renata Lusin während der gesamten „Let’s Dance“-Livetour quer durch Deutschland unterwegs. „22 Termine in fünf Wochen“, lächelt er. Abends Auftritt vor mehreren tausend Zuschauern in den großen Hallen, anschließend ab ins Hotel und mit dem Bus in die nächste Stadt, wo am Nachmittag die Proben und am Abend die nächste Show auf dem Programm standen. „Ein Tourleben wie bei einer Rockband“, muss er lachen. Aber er hat es genossen im Kreise der anderen Promis und Profitänzer. Und die Zuschauer, die jeden Abend über den Sieger abstimmten, hievten ihn und Renata Lusin einmal vor den Seriensiegern René Caselly und Kathrin Menzinger auf den ersten Platz. „In Braunschweig war das“, erzählt er. „Das hat uns riesig gefreut.“

In seiner Rolle als Tänzer ist der ehemalige Parasportler am kommenden Freitag noch einmal zu sehen: Dann läuft ab 2015 Uhr auf RTL die „Let’s Dance“-Weihnachtsshow, bei der fünf Paare nach der Krone greifen – darunter Mathias Mester und Renata Lusin. Am Ende dürfen die TV-Zuschauer erneut für ihren Liebling abstimmen. „Das wird wieder eine tolle Sache“, freut sich der Coesfelder auf sein Comeback auf der Studio-Tanzfläche. Schon zwei Tage vorher am Mittwoch (21. 12.) wird er auf ProSieben in „TV total“ zu sehen sein: „Da habe ich mit Sebastian Pufpaff was Lustiges gedreht.“ Mehr wird vorab noch nicht verraten.

Fest steht schon jetzt, dass die verrückte Reise im Jahr 2023 nahtlos fortgesetzt wird. „Man darf gespannt sein“, sagt er mit einem Augenzwinkern und deutet eine Reihe von Projekten an. Dazu zählt unter anderem eine neue RTL-Show unter dem Titel „Jetzt knallt’s“, moderiert von Laura Wontorra, mit Bastian Bielendorfer und Mathias Mester als Hauptprotagonisten, Start voraussichtlich im März. „Das gibt mir schon das Gefühl, so etwas wie eine eigene Show zu haben“, lacht der „Weltmester“.

Wer nicht so lange warten will, kann „Matze“ schon am Dienstag (24. 1.) live und in Farbe sehen: Im Rahmen des Rosendahler Kulturprogramm gestaltet er im Forum der Grundschule Osterwick eine Lesung aus seinem Buch „Klein anfangen, groß rauskommen.“ Denn auch das gehört neben Moderationen für das Sportradio Deutschland zum „Leben nach dem Sport“: Vorträge, Lesungen, gerne schildert er seinen Weg, motiviert, begeistert. „Auf jeden Fall ist immer was los“, lächelt Mathias Mester, der sich auf ein paar ruhige Weihnachtstage in Coesfeld freut. Kraft tanken für 2023 – den nächsten Teil der verrückten Reise.