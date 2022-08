Viel Input für reichlich Output

Geht in seine dritte Saison bei der SG 06 und hat sich schon längst als wichtige Stütze in der Defensive etabliert: Max Meßing (links), der auch immer wieder für Gefahr nach vorne sorgt.

Ein ganz wichtiger Baustein und Hoffnungsträger ist 28 Jahre jung und soll für jede Menge Input sorgen: Marcel Deelen, bisher beim Ligakonkurrenten Vorwärts Epe am Ball, vielseitig einsetzbar und obendrein mit viel Erfahrung ausgestattet. „Marcel ist für uns eine Riesengeschichte“, schwärmt Zoui Allali über die Neuverpflichtung, die nicht nur auf dem Platz für Stabilität und Kreativität sorgen, sondern auch das Trainerteam mit vielen Ideen bereichern soll – umso wichtiger, weil sich Christoph Klaas zu Turo Darfeld verändert hat.

Deelen zählt neu zu den Verantwortlichen, ebenso wie Simon Tenkamp, der erfahrene Keeper, der im vergangenen Sommer zur SG gestoßen ist. Gemeinsam mit Tim Herbstmann und Marius Meßing bildet er das Trio für den Platz zwischen den Pfosten und soll sein Wissen künftig weitergeben. An seine Schnapper-Kollegen, aber nicht nur. „Simon kann auch in weiteren Bereichen seine Erfahrung für die junge Mannschaft einbringen“, sagt Allali. Viel Input soll für entsprechend reichlich Output sorgen. Die Möglichkeiten optimal ausnutzen – ohne Zweifel ein Vorteil, mit dem sich die SG 06 längst als Vorreiter entpuppt hat. „Wir waren doch vor drei Jahren die Ersten, die mit zwei Trainern an den Start gegangen sind“, blickt Dirk Lowak zurück. „Mittlerweile gibt es viele Nachahmer.“

Das Team hinter dem Team, zu dem auch Lowak als Sportlicher Leiter zählt, hat die Richtung weiter im Blick. Immer wieder Sprungbrett für die eigenen Talente sein, dazu sich weiter in der Bezirksliga etablieren, das sind die Ziele. In einer Konkurrenz, die gewiss nicht schwächer geworden ist. 18 Mannschaften, von denen fünf am Ende in die Kreisliga absteigen müssen, das ist ein ordentliches Brett. „Wir wollen damit nichts zu tun haben“, sagt Marcel Deelen. Eine gute Platzierung einnehmen, von Verletzungssorgen verschont bleiben, dann ist viel erreicht.

Viel wird davon abhängen, wie sie nach der höchst durchwachsenen Rückrunde diesmal in die Gänge kommen. An Herausforderungen wird es schon zu Beginn nicht fehlen: Auf das schwere Auswärtsspiel bei Vorwärts Epe folgen am zweiten und sechsten Spieltag mit ASC Schöppingen und Westfalia Osterwick zwei heiße Aufsteiger, dazwischen warten der VfL Ramsdorf und das ewig junge Derby gegen die DJK. „Ich hätte es anders geplant, wenn ich es zu sagen hätte“, lächelt Allali. „Aber wir nehmen es selbstverständlich an.“ Eine wichtige Erkenntnis sollten sie aus der holprigen Rückrunde schon verinnerlicht haben, hofft Simon Tenkamp: „Wir müssen in jedem Spiel Vollgas geben, um zu punkten!“ 7 nächste Folge am Mittwoch: über die Mannschaft, die von allen als Favorit aufgeführt wird, sich selbst aber nicht in der Rolle sieht.