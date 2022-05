Voll auf Landesliga-Kurs

Ausgelassen war der Jubel gestern Abend unmittelbar nach der Schlusssirene: 26:20 im ersten Playoff-Spiel beim 1. HC Ibbenbüren II gewonnen, mit einem Bein stehen die Handballer der DJK Coesfeld schon in der Landesliga. Aber eben nur mit einem Bein, weshalb der Trainer trotz aller Euphorie für einen klaren Blick sorgte. „Jetzt können wir uns alle freuen“, sagte Bodo Dreger. „Aber nachher muss jeder mit dem Gedanken ins Bett gehen, dass nur Teil eins von zwei geschafft ist.“ Diesen zweiten, endgültigen Schritt wollen die Eintrachtler am kommenden Samstag (21. 5.) um 19 Uhr im Rückspiel in eigener Halle machen.

Allerdings war es lange Zeit kein spielerisch leichter Auftritt, was auch mit der langen Ungewissheit zu tun hatte, ob überhaupt und wenn ja gegen wen um die Landesliga-Aufstieg gespielt wird. „Der Spannungsbogen war am Freitag im Training weg“, gab Dreger zu. „Es war nicht komplett Grütze, aber nicht unser Maßstab.“ Auch gestern taten sich die DJK'ler zunächst schwer, lagen mit 1:3 und 3:6 (12.) hinten. „Wir haben uns leider einige Ballverluste erlaubt und vorne nicht gut getroffen“, erklärte der Trainer. Das besserte sich im Spielverlauf etwas, dennoch ging es mit einem knappen 10:11-Rückstand in die Pause.

Im zweiten Durchgang blieb es zunächst eng, auch wenn sich nun andeutete, dass die Coesfelder deutlich besser in der Deckung standen und die beiden gefährlichsten Ibbenbürener viel früher störten. Beim 17:18 in der 46. Minute lag die DJK noch hinten – dann aber blieb dem 1. HC kaum mehr Luft. „Mir war klar, dass wir hinten heraus mehr Stabilität haben werden“, konnte sich Bodo Dreger einmal mehr auf die vielen Körner seines Personal verlassen. „Der Schlüssel war die Deckung, da sind wir immer besser in die Zweikämpfe gekommen.“ Die Deckung mit einem starken Niels Heuermann im Tor ließ im zweiten Durchgang nur noch neun Gegentreffer zu. Vorne setzten sich die Eintrachtler mit fünf Toren in Folge von der 49. bis zur 55. Minute entscheidend auf 19:24 ab. Am Ende hieß es 26:20 für die Coesfelder, die damit mehr als die halbe Miete eingefahren haben. „Vor allem war das eine geschlossene Mannschaftsleistung“, wollte Bodo Dreger keinen einzelnen Spieler herausheben. „Das war wie eine Wand.“

Mit diesem Sechs-Tore-Vorsprung gehen sie nun in das zweite Finalspiel gegen Ibbenbüren, das am kommenden Samstag um 19 Uhr im heimischen Wohnzimmer steigt. „Die Damen haben ihr letztes Saisonspiel, danach können wir den Aufstieg klarmachen“, blickt der Trainer voller Freude voraus. „Schöner kann es ja nicht sein – und wir werden auch alles dafür tun, dass es wirklich schön wird.“ 7 1. HC Ibbenbüren II – DJK Coesfeld 20:26; Niels Heuermann (im Tor), Nino Adler (8/3), Janes Kloster (6), David Bischoff (3), Vincent Lukas (3), Jannick Kloster (2), Fabian Rotermund (2), Frederic Wienecke (1), Felix Dartmann, Marvin Laschke, Marcel Uppenkamp.