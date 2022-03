Volle Ausbeute bei der Doppelschicht

Coesfeld

Am Ende der Doppelschicht schien der Vorrat an Körnern dramatisch zur Neige zu gehen. „Da waren die zwei Spiele innerhalb von 24 Stunden doch zu spüren“, musste Dirk Haverkämper noch unerwartet unruhige Momente an der Seitenlinie erleben. Am Ende brachten seine DJK-Handballerinnen gestern Abend aber den 29:26-Sieg gegen den TuS Möllbergen ins Ziel – und damit die volle Ausbeute von vier Punkten, denn tags zuvor hatten die Coesfelderinnen den HSV Minden-Nord II mit 31:27 bezwungen.

Von Frank Wittenberg