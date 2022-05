Von der Tristesse in die ausgelassene Party

Wie Landesliga-Aufstieg geht, weiß Nino Adler nur zu gut. Zum dritten Mal ist ihm das bereits im Trikot der DJK-Handballer gelungen, und doch fühlt es sich diesmal ganz anders an. „Als die Nachricht von der Absage aus Ibbenbüren kam, war in der Mannschaft echt Tristesse angesagt“, gibt der Rückraumspieler zu. Frust statt Freude, denn viel lieber hätten sie ihren Triumph sportlich eingefahren. An diesem Abend aber ist der Ärger nahezu verraucht. „Wir sind schnell zur Partyplanung übergegangen“, lächelt Adler. „Und jetzt geht es ab!“

Tatsächlich wird die Halle am Schulzentrum zur Partymeile. „Humba täterä“, dröhnt es über das Parkett, über das die Eintrachtler wild hüpfen – jeweils mit Krönchen im Haar, überreicht von der Damenmannschaft. Überall muss ein aufblasbarer Dummy mit, dem sie eines der Aufstiegs-T-Shirts übergestreift haben und dessen Gesicht die Bilder der beiden Schnapper Niels Heuermann und Kai Michel schmückt, die an diesem Abend verhindert sind. Und mittendrin ist immer Bodo Dreger, der Trainer, der gleich in seinem ersten Jahr das Kunststück vollbracht hat, sein Team zum Titel und Aufstieg zu führen. Schwer einzuschätzen sei das vor der Saison nicht zuletzt durch die lange Corona-Zwangspause gewesen. „Wenn wir gut genug sind, spielen wir oben mit“, schildert er seinen Gedanken aus dem vergangenen Sommer. Sie waren gut genug, sogar besser als die gesamte Konkurrenz.

Genau das hätten sie zu gerne noch einmal sportlich unter Beweis gestellt. Als nach längerem Hin und Her der 1. HC Ibbenbüren II als Gegner in den Landesliga-Playoffs feststand, war der Weg bereitet für zwei echte Endspiele. Dass der Gegner nach dem 20:26 im Hinspiel es aus „personellen Gründen“ nicht für nötig befand, zum Rückspiel in Coesfeld anzutreten. löste nur noch Kopfschütteln aus. „Leider sind wir um den Saisonhöhepunkt betrogen worden“, stellt Abteilungsleiter Thomas Bücking fest. Über 300 Karten seien im Vorverkauf schon reserviert worden – „wir hätten hier eine volle Hütte gehabt, deshalb ist das Verhalten der Ibbenbürener sehr enttäuschend.“ Trotzdem sei dieser dritte Landesliga-Aufstieg nach 2013 und 2017 nicht am Grünen Tisch erreicht worden: „Diese Mannschaft mit Bodo Dreger als Fels in der Brandung hat es auch sportlich verdient.“

Daran lässt auch Dreger keinen Zweifel. Zwar sei gleich das erste Saisonspiel in Senden unglücklich verloren gegangen, „aber die Mannschaft hat in jeder Phase der Saison an sich geglaubt und einige Spiele noch kurz vor Schluss gedreht.“ Sich in den Playoffs noch einmal zu beweisen und nicht per Freilos aufzusteigen, das sei ihr gemeinsamer Wunsch gewesen. Jetzt sei es leider anders gekommen, aber zumindest das erste Spiel in Ibbenbüren habe ja stattgefunden, und das mit dem eindeutigen Sieger DJK.

Nach dem Sommer geht es in der Landesliga weiter. Natürlich werde die Aufgabe richtig schwer, dessen ist der Trainer sich bewusst. Akribisch wollen sie sich darauf vorbereiten, aber im Vordergrund stand für Dreger und Co. am Samstag zunächst eine andere Sache: „Der Ärger über Ibbenbüren ist verraucht, jetzt wollen wir richtig feiern!“ Mit „Humba täterä“ und allem drum und dran. | Kommentar