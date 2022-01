Vorwärts Lette wirft die Tormaschine an – 4:0 in Merfeld gewonnen

Lette

(uh). Die Tormaschine läuft. Zunächst 7:0 daheim gegen Beerlage gewonnen, dann noch 4:0 in Merfeld. Auch „seine“ Schalker feierten einen glatten 5:0-Sieg in Aue. Tim Püttmann, Edelfan der „Königsblauen“, hatte Spaß auf den Backen. Zufrieden? „Kann man wohl sagen“, meinte der Spielertrainer von Vorwärts Lette, der in Merfeld einen Kopfballtreffer erzielt hatte.