Wenn alle Dämme brechen

Die jungen Fans, die sie 90 Minuten lang unentwegt nach vorne gebrüllt hatten, durften mittendrin statt nur dabei sein. Ihre großen Helden nahmen sie in die Mitte, bildeten gemeinsam den Kreis und hüpften ausgelassen über den Kunstrasen: „Derbysieger! Derbysieger!“ Denn seit gestern Nachmittag steht fest, dass blau wieder die Fußballfarbe in Coesfeld ist – wonach es allerdings lange Zeit gar nicht aussah. „Wir sind doch klar besser“, schüttelte Marcel Deelen, Spielertrainer der SG 06, ungläubig den Kopf. „Dann brechen auf einmal alle Dämme.“ Und das so heftig, dass Ortsrivale DJK diesen Klassiker noch satt mit 5:1 für sich entscheidet.

Was da passiert ist auf dem Feld, sorgt auch bei vielen Zuschauern für ungläubiges Kopfschütteln. Wer nach 55 Minuten auf ein solches Resultat getippt hätte, wäre wohl mit der Bratwurst auf Lebenszeit belohnt worden – realistisch erschien das jedenfalls nicht. „Die erste Halbzeit war wirklich nicht gut“, gab DJK-Trainer Karsten Erwig zu. Aber dann, fügte sein Kollege Claus Heinze hinzu, haben die Umstellungen gegriffen. „Nach der Pause haben wir viel richtig gemacht“, grinste er zufrieden. „5:1 ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert.“

Dabei sah es lange Zeit so aus, als würde sich die SG 06 nach dem 3:1 in der Hinrunde einem weiteren verdienten Derbysieg spielen. Griffig in den Zweikämpfen, kompakt in der Defensive, schnell im Umschaltspiel – Runde eins von zwei ging eindeutig an die Gäste. „Wir spielen richtig guten Fußball“, lobte Deelen sein Team für diesen Auftritt. „Ärgerlich ist, dass es zur Pause nur 1:0 stand.“ Lucca Rensing war etwas ungestüm gegen Jonas Warmes zu Werke gegangen, was für Schiri Stefan Heying elfmeterreif war. Die Chance vom Punkt ließ sich Lucas Jacobs nicht entgehen (15.). Und die Eintrachtler hätten beim Seitenwechsel deutlicher zurückliegen können, aber Nils Berding rettete per Fußabwehr gegen den frei vor ihm auftauchenden Jonas Warmes (34.), zudem traf Luis Bollenberg nur den Außenpfosten (35.).

Ein weiterer Elfmeter, diesmal verursacht von Henrik Mauermann an Marius Borgert und verwandelt von Adrian Koschany (60.), änderte die gesamte Statik dieser Partie. „Völlig unverständlich, dass dann bei uns die Köpfe runtergehen und wir uns so abschießen lassen“, musste Deelen von außen zusehen, wie Marius Borgert nur zwei Minuten später aus 18 Metern abgefälscht zum 2:1 traf. Auf der anderen Seite rettete Nils Berding erneut gegen Jonas Warmes, dann legte Philip Schink nach einem Konter auf Borgert-Vorarbeit das 3:1 nach (64.). Das Spiel war auf den Kopf gestellt! Hannes Ueding schnürte nach Kopfball-Verlängerung von Marius Borgert (85.) und nach Querpass von Jasper Blechinger (90.+3) noch einen Doppelpack zum klaren 5:1 – die Blauen sind die Nummer eins in der Stadt. 7 DJK Coesfeld – SG Coesfeld 06 5:1; Tore: 0:1 Lucas Jacobs (15., FE), 1:1 Adrian Koschany (60., FE), 2:1 Marius Borgert (62.), 3:1 Philip Schink (64.), 4:1 und 5:1 Hannes Ueding (85., 90.+3).