Wie ein Elfer ohne Torwart

Das sind die zwei Fliegen mit einer Klappe, freut sich Dirk Lowak. Die wegen des Wechsels von Christoph Klaas zu Turo Darfeld vakante Planstelle an der Seite von Zoui Allali ist wieder besetzt, ebenso auch eine wichtige Position auf dem Feld. „Marcel ist eine absolute Führungspersönlichkeit“, sagt der Sportliche Leiter mit Blick auf den Defensivspieler, der über reichlich höherklassige Erfahrung verfügt. Eben ein Leitwolf, der dem jungen Team in zentraler Rolle bisweilen fehlt. „Marcel bringt die Ruhe und Cleverness, aber auch die nötige Aggressivität mit“, erklärt Allali. „Ich bin davon überzeugt, dass er genau der richtige Mann für uns ist.“

Dabei ist der gebürtige Gronauer der SG 06 beinahe in den Schoß gefallen. Weil er aktuell noch in Olfen wohnt und in Coesfeld im Polizeidienst tätig ist, kam die Idee auf, sich zumindest einmal in der Woche bei der SG fit zu halten und sich einen der weiten Wege nach Epe zum Training zu sparen – vermittelt durch Deelens Polizeikollege Philipp „Jacko“ Jacobs. „Ich ziehe voraussichtlich im Spätsommer ohnehin nach Coesfeld“, freut sich der 28-Jährige, der mit seiner Partnerin ein Haus gekauft hat und es aktuell renoviert. „Dann kann ich mit dem Fahrrad zum Sportplatz fahren.“ Deutlich angenehmer als die 80 Kilometer pro Weg von Olfen nach Epe, bei denen er im Winter sein E-Auto während des Trainings neu laden muss, um wieder nach Hause zu kommen.

Der kurze Weg ist aber gewiss nicht der einzige Grund. Vielmehr ist es einfach der passende Zeitpunkt, den nächsten Schritt zu machen. „Ich habe richtig Bock darauf, mehr Verantwortung zu übernehmen“, betont Deelen, der in seiner Jugend jahrelang für Borussia Dortmund gespielt hat und noch immer ein Fan der Gelb-Schwarzen ist. „Geht ja gar nicht anders!“ Auf die Herausforderung, bei der SG 06 das junge Team auf dem Platz zu führen und gleichzeitig Akzente in der Trainingsarbeit zu setzen, hat er richtig Bock.

Sehr zur Freude der SG-Verantwortlichen. Denn Zoui Allali hat vom ersten Tag an gespürt, wie viel Energie in seinem neuen Trainerkollegen steckt. „Marcel ist mit seiner Erfahrung nicht derjenige, den ich heranführen muss“, betont er. „Ich kann ebenso von ihm lernen.“ Welche Position Deelen künftig auf dem Feld einnehmen wird, „das werden wir uns noch genau ansehen“, kündigt Allali an. Irgendwo im Defensivbereich, gerne zentral als Innenverteidiger oder Sechser. „Tore schießen muss ich nicht unbedingt, es sei denn, es gibt einen Elfmeter“, lächelt Marcel Deelen. Die verwandelt er sogar mit Torwart zwischen den Pfosten.