Foden-Einsatz im EM-Finale «fraglich»

Angreifer Phil Foden droht im EM-Finale der Engländer am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) gegen Italien auszufallen.

«Unsere medizinische Abteilung wird uns später noch über den aktuellen Stand informieren», sagte Nationaltrainer Gareth Southgate. Ein Einsatz des 21-Jährigen von Manchester City sei «fraglich».

Am Vormittag hatte Foden das Abschlusstraining verpasst, weil er einen leichten Schlag abbekommen hatte, wie der englische Verband FA mitgeteilt hatte.

Bis auf den Offensivspieler nahmen alle Spieler an der Einheit von Trainer Southgate im EM-Basislager der Three Lions in Burton upon Trent teil.