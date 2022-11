Drei Bundesliga-Profis im dänischen Kader

Kopenhagen (dpa)

Der EM-Halbfinalist Dänemark wird mit mindestens drei Bundesliga-Profis zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar reisen. Nationaltrainer Kasper Hjulmand berief den Torwart Oliver Christensen (Hertha BSC) sowie die Offensivspieler Jesper Lindström (Eintracht Frankfurt) und Jonas Wind (VfL Wolfsburg) in sein vorläufiges 21 Spieler umfassendes Aufgebot für das am 20. November beginnende Turnier.

Von dpa