1. FC Union Berlin: Puchacz nach Trabzonspor

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin verleiht den polnischen Abwehrspieler Tymoteusz Puchacz bis zum Ende der Saison an Trabzonspor, den aktuellen Tabellenführer der türkischen Süper Lig.

Der 22 Jahre alte Linksverteidiger wird nun bis zum 30. Juni für Trabzonspor auflaufen, teilten die Unioner mit. Puchacz hatte sich nach seinem Wechsel von Lech Posen nach Deutschland im Sommer 2021 in seinem ersten halben Jahr bei den Unionern nicht durchsetzen können und war in der Bundesliga in der Mannschaft von Trainer Urs Fischer gar nicht zum Einsatz gekommen.