Bayern-Youngster Rhein verlängert in München

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Torben Rhein um drei Jahre bis 2025 verlängert und den 19-Jährigen für die kommende Saison an den österreichischen Bundesliga-Aufsteiger SC Austria Lustenau verliehen.

«Wir freuen uns, dass Torben seinen Vertrag verlängert und sich weitere drei Jahre an den FC Bayern gebunden hat», sagte Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer laut Vereinsmitteilung. Die Münchner würden die Entwicklung ihrer Nachwuchshoffnung in Österreich genau beobachten, äußerte Holger Seitz, Sportlicher Leiter am FCB-Campus.

Rhein war 2017 aus der Jugend von Hertha BSC nach München gewechselt und durchlief danach im Nachwuchsleistungszentrum alle Jugendmannschaften. In der vergangenen Saison kam der U19-Nationalspieler bei den FCB-Amateuren in der Regionalliga Bayern auf 18 Einsätze.