«Behutsam aufbauen»: Moukoko noch nicht im BVB-Teamtraining

Muss sich noch in Geduld üben: BVB-Youngster Youssoufa Moukoko.

Borussia Dortmunds großes Nachwuchstalent Youssoufa Moukoko muss sich in der Vorbereitung zur neuen Saison noch ein wenig gedulden.

Der 16-Jährige, der in der vergangenen Saison in 14 Bundesligaspielen drei Treffer erzielte, absolviert nach einer Bänderverletzung derzeit noch ein Integrationstraining. «Ich hoffe, dass er in den nächsten zehn bis 14 Tagen ins Mannschaftstraining einsteigen kann», sagte der neue BVB-Coach Marco Rose bei Sport1.

«Er muss sich anbieten»

Eine Sonderrolle nehme der junge Offensivspieler nicht ein. «Wenn er fit ist, wenn er spielen kann, dann gilt für ihn das Gleiche wie für andere Spieler: Er muss sich zeigen, er muss sich anbieten, er muss im Training auf sich aufmerksam machen», sagte Rose, der geduldig mit seinem talentierten Nachwuchsspieler umgehen will.

«Es wurden die Tage und Stunden gezählt bis zu seinem ersten Einsatz, bis zu seinem ersten Tor. Das macht etwas mit so einem jungen Kerl», befand Dortmunds Trainer. «Wir müssen ihn schon auch schützen und behutsam aufbauen, ohne dass wir ihn in irgendeiner Form bremsen», erklärte der 44-Jährige.