Bielefeld sehnt ersten Saisonsieg herbei

Bielefelds Trainer Frank Kramer sehnt vor dem Kellerduell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim Tabellennachbarn FC Augsburg den ersten Saisonsieg herbei.

«Natürlich schaut man auf die Tabelle, auch wenn sie noch nicht so aussagekräftig ist. Und da spielen, Stand jetzt, zwei direkte Konkurrenten gegeneinander. Das sind die Spiele, da geht es auch am achten Spieltag in die Crunchtime», sagte der Coach am Freitag.

Der Fußball-Lehrer hofft auf die positive Wirkung der Länderspielpause. «Die Jungs haben gezeigt, dass sie jetzt mit den Hufen scharren und haben den Konkurrenzkampf angefeuert», kommentierte der 49 Jahre alte Kramer mit Bezug auf den großen Trainingseifer seiner Profis in den zurückliegenden Wochen ohne Bundesliga-Spiel.

Personell kann der Coach aus dem Vollen schöpfen. Nur hinter dem Einsatz von Abwehrspieler Andres Andrade steht noch ein Fragezeichen. Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis ist zurück im Teamtraining, aber noch kein Kandidat für die Startelf.