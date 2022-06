BVB lässt Stern von Metzelder im «Walk of Fame» entfernen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wird den Namen seines langjährigen Profis und früheren Vize-Weltmeisters Christoph Metzelder auf dem «Walk of Fame» vor dem Dortmunder Stadion entfernen.

Verliert seinen Stern in der «Walk of Fame» von Borussia Dortmund: Christoph Metzelder.

Dies bestätigte der Club, nachdem zuvor die «Bild»-Zeitung berichtet hatte. Metzelders Name ist dort auf einem Stern in Stein zu lesen. «Der Walk of Fame wird gerade sowieso bearbeitet und ausgebessert. Im Zuge dieser Maßnahmen werden wir den Stern von Christoph Metzelder auch entfernen», sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer der «Bild».

Der Stern soll spätestes zum ersten Spieltag der neuen Bundesligasaison entfernt sein. Mitglied beim BVB ist der 41 Jahre alte Metzelder nicht mehr. Der ehemalige Nationalspieler, der von 2000 bis 2007 in Dortmund spielte, wurde 2021 wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie rechtskräftig zu einer Haftstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt.