Denis Zakaria: Matchwinner in Vertragsgesprächen

Matchwinner Denis Zakaria war prächtig gelaunt. Schließlich vertrieb sein Treffer zum 1:0 (1:0) über Borussia Dortmund vorerst die gröbsten Sorgen der schwach in die Saison gestarteten Gladbacher.

Würde in Gladbach gern verlängern: Denis Zakaria.

«Wir sind sehr glücklich über diese drei Punkte und bereit für die nächsten Spiele. Ich hoffe, es geht so weiter», kommentierte der Schweizer den erst zweiten Saisonsieg seines Teams in der Fußball-Bundesliga bei Sky.

Nur gut, dass der eigentlich in diesem Sommer erwartete Wechsel des laufstarken defensiven Mittelfeldspielers nicht zustande kam. Schließlich erweist sich der 24-Jährige mehr und mehr als unverzichtbare Stütze seines Teams. Nicht zuletzt deshalb steht er nach der Trennung von seinem bisherigen Berater wieder in Gesprächen über eine Verlängerung des bis 2022 datierten Vertrages. «Wir reden und schauen, was wir machen können. Ich bin sehr glücklich hier, das habe ich immer gesagt», kommentierte Zakaria.

Ein Grund für seinen Verbleib könnte der neue Gladbacher Coach Adi Hütter sein, den er schon in gemeinsamen Zeiten bei Young Boys Bern kennen und schätzen lernte. «Wir haben eine sehr gute Beziehung. Er ist der Trainer, der mich in den Profi-Fußball gebracht hat», sagte Zakaria.