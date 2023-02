DFL macht nächsten Schritt bei Teilverkauf von Medienrechten

Berlin (dpa)

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) treibt den möglichen Teilverkauf von Medienrechten an Finanzinvestoren weiter voran. Präsidium und Aufsichtsrat haben sich in einer gemeinsamen Sitzung dafür ausgesprochen, dass «nächste Schritte folgen», wie es in einer Mitteilung heißt.

Von dpa