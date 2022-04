Dortmund mit Verletzungssorgen - Haaland hat noch Schmerzen

Trainer Marco Rose muss in der Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) definitiv ohne die verletzten Mats Hummels, Giovanni Reyna, Mahmoud Dahoud und Donyell Malen auskommen. Auch bei Raphael Guerreiro «geht die Tendenz dahin, dass wir auf ihn verzichten müssen», sagte Rose am Donnerstag. Nico Schulz steht dagegen wieder zur Verfügung.

Topstar Erling Haaland kann ebenfalls spielen. Der Norweger spürt laut Rose allerdings immer noch die Auswirkungen seiner Sprunggelenksverletzung aus dem Spiel mit der Nationalmannschaft gegen Armenien Ende März. «Erling kann noch nicht schmerzfrei sein. Ich habe ein Foto geschickt bekommen: Der Fuß stand 90 Grad zum Bein», sagte Rose. Es sei nicht optimal, werde aber besser. «Trotzdem wird es ihn noch ein paar Wochen beschäftigen.» Rose ergänzte: «Er hat die Woche mittrainiert. Er beißt auf die Zähne, nimmt dann möglicherweise vor dem Spiel ein Tablettchen und dann sollte das funktionieren.»

Auf das in der kommenden Woche folgende Bundesliga-Gipfeltreffen beim FC Bayern München will Rose bei seiner Aufstellung gegen Wolfsburg keine Rücksicht nehmen. Emre Can, Axel Witsel und Marius Wolf wären bei der nächsten Gelben Karte gesperrt. Geschont werden sollen sie nicht.