Eintracht-Profi Hauge für eine Saison nach Belgien

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt leiht Jens Petter Hauge an den belgischen Club KAA Gent aus. Nach einer Saison soll der 22-Jährige an den Main zurückkehren, wie der Club mitteilte.

Der Europa-League-Sieger hatte Hauge, der bei den Hessen einen Vertrag bis 2026 besitzt, in der Vorsaison vom AC Mailand ausgeliehen. Die Leihe ging dann in einen festen Transfer über. In der aktuellen Spielzeit kam er bei der in der Bundesliga noch sieglosen Eintracht jedoch nicht zum Einsatz.

«Wir haben in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen damit gemacht, entwicklungsfähige Spieler nach Belgien zu verleihen», sagte Krösche. «Jens Petter verfügt über großartige Anlagen, benötigt aber in seinem Alter regelmäßige Wettkampfpraxis. Diese kann er nun erneut auch auf internationaler Ebene sammeln, weshalb wir gemeinsam zu dem Entschluss gelangt sind, dass dieser Schritt zu diesem Zeitpunkt für ihn der richtige ist.»