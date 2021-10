Eintracht-Vorstand Hellmann: Großer DFL-Rückhalt für Watzke

«Ich wäre froh, wenn er einstimmig gewählt würde», sagte der Funktionär des hessischen Bundesligisten dem TV-Sender Bild. «Ich bin sogar sicher, dass er großen Rückhalt haben wird.»

Die Mitgliederversammlung der 36 Proficlubs wird am 14. Dezember veranstaltet. Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, hatte seine Bereitschaft zu einer Kandidatur signalisiert. Amtsinhaber Peter Peters hat seinen Rückzug bereits angekündigt.

«Wir brauchen Watzke, die Liga braucht ihn. Wir brauchen starke Persönlichkeiten, die das ganze Thema Bundesliga auch unternehmerisch nach vorne bringen», sagte Hellmann. In der Übergangsphase von Christian Seifert, der am 1. Januar 2022 von Donata Hopfen als Geschäftsführer der DFL abgelöst wird, könne man «gute und starke Leute gebrauchen». Auch wenn Hopfen «sicher mit großer Kraft und großem Engagement» in die Aufgabe reingehen werde.