FC Augsburg feiert neue Heimstärke: «Dreimal 1:0 - Chapeau»

Augsburg (dpa)

Der FC Augsburg genießt seine neue Heimstärke in der Fußball-Bundesliga. Nach den Siegen gegen Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen gelang gegen die TSG 1899 Hoffenheim der dritte Erfolg nacheinander in diesem Jahr, alle erzielt am Abend unter Flutlicht. «Dreimal 1:0 zu Hause - Chapeau!», kommentierte Manager Stefan Reuter glücklich.

Von dpa