Freigetesteter Süle vor Comeback - Kimmich hofft

Nach einer Corona-Infektion mit Symptomen sei der geimpfte Abwehrspieler inzwischen freigetestet und werde am Dienstag noch einmal abschließend untersucht, berichtete der Coach. «Wenn die Untersuchung gut läuft, wird er am Wochenende wieder spielen können», sagte Nagelsmann. Das Champions-League-Spiel an diesem Dienstag in der Ukraine gegen Dynamo Kiew verpasst Süle noch.

Auch Außenverteidiger Josip Stanisic könnte bei einem negativen Test, auf den Nagelsmann an diesem Dienstag hofft, am kommenden Samstag wieder zum Kader gehören. «Dann hätten wir wieder zwei Alternativen mehr», sagte der 34 Jahre alte Coach erfreut.

Aktuell befinden sich fünf Bayern-Profis als Corona-Kontaktpersonen in Isolation. «Den Spielern, die aktuell in Quarantäne sind, geht es gut. Alle werden nach sieben Tagen getestet, ob sie symptomfrei sind, und könnten dann zurückkehren», sagte Nagelsmann. Beim ungeimpften Mittelfeldspieler Joshua Kimmich könnte es im Gegensatz zu den weiteren vier Profis schon für die Partie gegen Bielefeld reichen.