Gikiewicz schnappt sich Trage - Hilfe für Dorsch

Rafal Gikiewicz ging es nicht schnell genug. In einem Luftduell stießen der Fürther Stürmer Jessic Ngankam und der Augsburger Mittelfeldspieler Niklas Dorsch mit den Köpfen zusammen. Dorsch landete hart auf dem Rasen und blieb liegen.

Augsburgs Torwart Gikiewicz dauerte es in der ersten Halbzeit des Bundesligaspiels zu lange, bis die Sanitäter mit der Trage auf den Rasen kamen. So lief der Pole selbst zu den Rettungskräften, nahm ihnen die Trage ab und eilte zu seinem angeschlagenen Teamkollegen. Gikiewicz half auch noch mit, den Mittelfeldspieler auf die Trage zu hieven. Dorsch musste in der 39. Minute gegen Carlos Gruezo ausgewechselt werden.