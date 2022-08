Gladbach zum Saisonstart ohne Kapitän Stindl

Beim 33-Jährigen wurde nach dessen Auswechslung beim 9:1-Pokalsieg beim SV Oberachern eine Faszienverletzung im linken Oberschenkel diagnostiziert. Über die Schwere der Blessur machten die Rheinländer am Montag auf Nachfrage keine Angaben. Damit ist unklar, wie lange Stindl genau ausfällt. Mindestens das erste Saisonspiel am Samstag gegen 1899 Hoffenheim wird der Ex-Nationalspieler aber verpassen.

Gladbachs neuer Coach Daniel Farke hatte aber bereits am Sonntag geunkt, dass Stindl «die eine oder andere Woche» fehlen wird und die Verletzung als «großen Wermutstropfen» bezeichnet. Nach dem Abgang von Breel Embolo zur AS Monaco fehlt es Farke allmählich an Angriffsoptionen. Dies erhöht den Druck auf Sportdirektor Roland Virkus, im Angriff noch einmal nachzulegen.