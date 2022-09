Goretzka drängt in die Startelf: «Ab jetzt bin ich bereit»

«Ab jetzt bin ich bereit zu starten», sagte der Mittelfeldspieler nach dem 2:0 der Bayern bei Inter Mailand. Der 27-Jährige sammelte zum Auftakt der Champions League in der zweiten Hälfte weitere 30 Minuten Spielpraxis.

Goretzka hatte sich im Juli am linken Knie operieren lassen. Vor einer Woche kam er erstmals im DFB-Pokal gegen Viktoria Köln zum Einsatz. Beim 5:0 gegen den Drittligisten erzielte er auf Anhieb ein Tor. In der Bundesliga hatte Goretzka danach beim 1:1 gegen Union Berlin einen weiteren Kurzeinsatz.

«Nachdem ich jetzt nochmal gut 30 Minuten in den Beinen habe und ein paar Trainingseinheiten mehr, bin ich bereit für die Startelf», sagte Goretzka. Die Reservistenrolle zum Champions-League-Start in Mailand sei ihm von Trainer Julian Nagelsmann «nachvollziehbar erklärt» worden. Möglich wäre, dass Nagelsmann den Nationalspieler nun an diesem Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart erstmals in der WM-Saison beginnen lässt.