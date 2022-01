Hoffenheim leiht US-Fußballtalent Che vom FC Dallas aus

Darüber hinaus haben Hoffenheim und der abgebende Club FC Dallas eine Kaufoption vereinbart. «Justin ist ein sehr talentierter Spieler, der in der Defensive variabel eingesetzt werden kann und durch seine Schnelligkeit und seine Fertigkeiten am Ball besticht», sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen. Zuerst hatte der «Kicker» über den bevorstehenden Transfer berichtet.

«Die TSG Hoffenheim ist auch in den USA für ihre erfolgreiche Arbeit mit jungen Spielern bekannt, was nicht zuletzt die Entwicklung von Chris Richards in den vergangenen Monaten eindrucksvoll beweist», sagte Che. Trainer Sebastian Hoeneß hatte sich zuversichtlich gezeigt, dass der Neuzugang schon bald eine Option für die Bundesliga-Rückrunde sein könnte. Che spricht nach Clubangaben fließend Deutsch, da er regelmäßig seine Großeltern in Mannheim besucht.