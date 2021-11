Jecker Trainingstag beim 1. FC Köln: Baumgart als «Baumhorn»

Kurzer Spaß statt schweißtreibende Einheit. Zum Start in die Karnevalssaison am 11. November erschienen Trainer und Profis des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln im Jecken-Outfit zum Training.

Der 1. FC Köln verkleidete sich am 11. November.

Die meisten Blicke zog der laut Vereinshomepage als «Baumhorn» mit Sonnenbrille und blonder Perücke verkleidete Trainer Steffen Baumgart auf sich. Torjäger Anthony Modeste spielte als Arzt auf seine Verletzungs-Historie an und wurde vom «Express» als «Chefarzt für Strafraumkunde an der Klinik am Geißbockheim» bezeichnet.

Nach nur 25 Minuten verabschiedete Baumgart seine Profis trotz steigender Coronazahlen in die Stadt: «Es laufen nur die los, die geimpft sind. Wir haben vorher trotzdem noch mal alle einen Test gemacht und werden das Anfang der Woche wiederholen. Wir gehen auf eine 2G-Veranstaltung und davon aus, dass alles gut geht. Wir müssen auch anfangen, mit Corona zu leben, auch wenn es hart klingt. Heute wollen wir Spaß haben», sagte der Fußball-Lehrer der «Bild».