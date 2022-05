«Kicker»: Freiburgs Haberer vor Wechsel zu Union Berlin

Die Zeichen, dass es den 28-Jährigen in die Hauptstadt zieht, würden sich verdichten, berichtete der «Kicker». Auch der VfL Bochum, der 1. FC Köln, Mainz 05 und Schalke 04 hätten sich für Haberer interessiert.

Sein Vertrag in Freiburg endet nach dieser Saison. Schon seit längerer Zeit deutet vieles auf Haberers Abschied hin. «Es sieht so aus, dass - es ist nicht festgeschrieben bis jetzt - der Janik den Verein aller Wahrscheinlichkeit nach verlässt und eine neue Herausforderung sucht», sagte SC-Trainer Christian Streich in der vergangenen Woche. Haberer spielt seit 2016 für die Breisgauer.