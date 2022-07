Kovac hat Meisterprämie im Wolfsburg-Vertrag

Einen entsprechenden Bericht der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung» bestätigte Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Österreich. «Soll ich mit Niko über eine Titelprämie reden, wenn wir auf dem Rathausbalkon stehen? Dass eine mögliche Meisterschaft honoriert wird, ist doch selbstverständlich», sagte Schmadtke.

Der frühere Bayern-Trainer Kovac hatte sich im Juni mit hohen Zielen in Wolfsburg vorgestellt. «Titel sind das schönste, was man holen kann», sagte der 50-Jährige bei seiner ersten Pressekonferenz in der Volkswagen Arena. Dem WAZ-Bericht zufolge sagte Kovac vor seinem Wechsel nach Wolfsburg dem ebenfalls an ihm interessierten Liga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach ab.