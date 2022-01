Kruse auch wegen Kohfeldt in Wolfsburg

«Flo hat eine sehr, sehr entscheidende Rolle gespielt», sagte der 33 Jahre alte Stürmer in einem Interview des vereinseigenen «Wölfe TV». «Flo und ich haben eine sehr gute Zusammenarbeit in Bremen gehabt. Wir kennen und schätzen uns. Jeder weiß, was er an dem anderen hat. Von daher war das für mich schon ein ausschlaggebender Punkt, zu sagen: Das möchte ich gern nochmal machen. Weil ich gern Flo und dem VfL Wolfsburg helfen möchte, wieder zu alter Stärke zu finden.»

Kruse spielte in der Saison 2015/16 schon einmal für die «Wölfe» und wechselte danach für drei Jahre zu Werder Bremen. Am Sonntag war er überraschend von Union Berlin zum Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga zurückgekehrt.