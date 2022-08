Lernen von Aufsteigern: Bremens spezielle Vorbereitung

Trainer Ole Werner von Bundesliga-Rückkehrer Werder Bremen hat sich in der Vorbereitung auf die neue Saison auch an früheren Aufsteigern orientiert.

Der 34 Jahre alte Fußball-Coach habe im Sommer viele Spiele angeschaut, aber «speziell die ersten Partien der Aufsteiger aus den vergangenen Jahren». «Für mich war es wichtig zu wissen: Wie viel haben sie im Vergleich zur 2. Liga an ihrer Spielweise verändert», sagte Werner im Interview mit der «Sport Bild».

Zwar habe sich laut Werner kein «einheitliches Bild ergeben». «Aber man bekommt ein Gespür dafür, wie sich ein Start für einen Aufsteiger anfühlen kann», erklärte der Bremer Coach. Die Hanseaten sind mit einem 2:2 in Wolfsburg und einem 2:2 gegen den VfB Stuttgart in die Bundesliga-Saison gestartet. «Was die Leistungen betrifft, sieht man, dass wir Bundesliga spielen und wettbewerbsfähig sind. Aber nur dann, wenn wir an unsere Leistungsgrenze kommen», sagte Werner.