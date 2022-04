Magath hofft auf Einsatz von angeschlagenem Plattenhardt

Der 30 Jahre alte Ex-Nationalspieler hatte sich am Sonntag beim 2:0-Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart in der ersten Halbzeit eine Adduktorenverletzung zugezogen und musste in der Pause ausgewechselt werden.

Eine genaue Diagnose solle am Montag erfolgen. «Im Moment hoffe ich, dass er im Laufe der Woche zurückkommt», sagte Magath. Plattenhardt ist unter dem neuen Coach in der Startelf gesetzt. Gegen Stuttgart gab er die Vorlage zum 1:0 durch Davie Selke.