Mainz-Trainer Svensson lässt Torwartfrage offen

Mainz-Torwart Finn Dahmen feiert mit den Fans den 3:2-Auswärtssieg in Leverkusen.

«Wir werden sehen, wer spielt. Aber es ist eng. Beide sind auf einem guten Niveau», sagte der 43 Jahre alte Fußball-Lehrer. Ob wie zuletzt Finn Dahmen in der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) zwischen den Pfosten steht oder der nach seiner Rückenverletzung zurückgekehrte Stammtorwart Robin Zentner, will Svensson kurzfristig entscheiden.

Aktuell spricht allerdings nichts dagegen, dass Dahmen erneut beginnt. Die eigentliche Nummer zwei hatte in den zurückliegenden Spielen öfters überzeugt und beim jüngsten 3:2-Sieg in Leverkusen mit starken Paraden noch einmal zusätzlich Pluspunkte gesammelt.

Personell kann Svensson ohnehin aus dem Vollen schöpfen. Bis auf den am Knie verletzten Stürmer Jonathan Burkhardt stehen ihm alle Spieler zur Verfügung. Nach zuletzt zwei Siegen hat der Däne zwar keinen Grund, zu rotieren. Dennoch will er sich alle Optionen bis nach dem Abschlusstraining offen halten. «Es ist bekannt, dass wir mehr als elf gute Spieler haben. Die machen Dampf dahinten», sagte Svensson.