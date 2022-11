Manga-Abschied von Eintracht Frankfurt perfekt

Der bis zum Sommer 2026 gültige Vertrag des 48-Jährigen wurde mit sofortiger Wirkung aufgelöst, hieß es in einer Clubmitteilung. Manga habe in vertrauensvollen und konstruktiven Gesprächen mit dem Vorstand den Wunsch hinterlegt, den Club zu verlassen. «Aufgrund der Verdienste Mangas in den letzten Jahren wurde diesem Anliegen entsprochen.»

Manga wird mit dem englischen Zweitligisten FC Watford in Verbindung gebracht. Dort soll er den Posten des Sportdirektors übernehmen. Gerüchte über einen Abschied Mangas, der seit 2016 für die Hessen tätig ist, gab es schon länger. Manga war vor eineinhalb Jahren nach dem damaligen Weggang von Sportvorstand Fredi Bobic, Trainer Adi Hütter und Manager Bruno Hübner zum Direktor Profifußball befördert worden.

Der Talentspäher war bei der Eintracht für wichtige Transfers verantwortlich. So kamen unter seiner Regie Spieler wie Tuta, Evan Ndicka, Ante Rebic, Luka Jovic, Sebastien Haller und zuletzt auch Randal Kolo Muani sowie Eric Dina Ebimbe zur Eintracht.