Matthäus zu Playoffs: «Würde die Akte nicht zuschlagen»

«Nachdenken, einen ordentlichen Plan finden und dann muss das diskutiert werden. Ich würde nicht die Akte zuschlagen. Ich bin für neue Ideen offen, aber grundsätzlich sind wir in Deutschland dieses System gewohnt», sagte der Sky-Experte am Rande des Bundesligaspiels zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart.

Die neue DFL-Chefin Donata Hopfen hatte Meister-Playoffs ins Gespräch gebracht und damit eine kontroverse Diskussion angestoßen. «Wir sind Fußball-Romantiker und lieben unser System. Es wäre ganz sicher spannend zum Saisonschluss, ich habe es in Amerika auch schon gespielt. Es muss passen. Es darf auch keine Zusatzbelastung für die Spieler sein. Wenn man 'Best of three' spielt mit den besten acht Mannschaften kommt man auch auf 40 und mehr Spiele», ergänzte Matthäus.