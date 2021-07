Nagelsmann gelassen über Wechselgerüchte um Lewandowski

Julian Nagelsmann hat gelassen auf Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Weltfußballer Robert Lewandowski zu Real Madrid reagiert.

Er halte es ein Stück weit für normal, dass nahezu jeder Club die Fühler mal ausstrecke und abklopfe, was passiert, wenn einer so viele Tore schießt, sagte der neue Trainer des Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München im Interview des TV-Senders Sky. «Ich glaube, auf der einen Seite weiß Robert, was er in München hat, was er an der Mannschaft hat. Es ist Punkt 1. Punkt 2: es gibt eine vertragliche Situation», sagte Nagelsmann.

Stürmer Lewandowski, der in der vorigen Saison den Bundesliga-Rekord mit 41 Tore aufgestellt hat, besitzt bei den Bayern einen Vertrag bis 2023. Er habe mit dem 32-jährigen Polen Kontakt gehabt, sagte Nagelsmann. «Ich bin kein großer Freund davon, als erste Amtshandlung mit einem neuen Spieler sofort die vertragliche Situation oder Gerüchteküche zu besprechen», erklärte der bisherige Coach von RB Leipzig. Die Antworten, die er bezüglich der Urlaubsplanung, des Wiedererscheinens und des Einstiegs ins Training bekommen habe, hätten sich alle sehr gut und top motiviert angehört. «Und damit bin ich schon zufrieden.»

Zugleich zeigte sich der Trainer zuversichtlich, dass Nationalspieler Leon Goretzka seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag beim Rekordmeister verlängern werde. «Alle wollen, dass er hier bleibt», betonte Nagelsmann. Der 26-jährige Mittelfeldspieler habe eine unglaubliche Dynamik und sei ein fester Baustein auch in meinem Kopf. «Trotzdem ist es normal, dass ein Spieler ein bisschen nachdenkt und seinen Wert abklopft. Ich freue mich unglaublich, mit ihm zu arbeiten und würde mich auch freuen, wenn es noch drei, vier, fünf, sechs Jahre sind», sagte der Trainer, der selbst einen Fünfjahresvertrag bei den Bayern unterschrieben hat.