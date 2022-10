Nagelsmann rechnet gegen BVB wieder mit Müller und Kimmich

«Sie scharren mit den Hufen.» Kimmich und Müller seien weiter asymptomatisch, am Freitag einen Tag vor dem Topspiel gegen den BVB stünden Tests an. «Ich bin ganz guter Dinge, dass beide dabei sind, wenn sich ihr Gesundheitszustand nicht verschlechtert.»

Der FC Bayern will am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) in eigener Arena gegen Pilsen den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel der Champions League einfahren. Erste Alternativen in der Startelf für Kimmich und Müller sind Leon Goretzka und Serge Gnabry.

Auch Coman gegen BVB wieder eine Kaderoption

Noch keine Option für die Startelf ist der Franzose Kingsley Coman, der wieder im Teamtraining begrüßt wurde. Der Stürmer sei aber gegen den BVB eine Kaderoption, bemerkte Nagelsmann. Der Flügelspieler war wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen.

Müller und Kimmich waren am Wochenende positiv getestet worden. Sie wurden vom Verein als symptomfrei bezeichnet. «Ich hoffe, dass die beiden sich gut erholen. Wir brauchen diese beiden großen Spieler und ich hoffe, dass sie schon so schnell wie möglich zurückkommen», sagte Verteidiger Dayot Upamecano über die beiden Münchner Führungskräfte.